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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане выборы в парламент и местные органы пройдут 22 декабря

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане выборы в парламент, а также областные, городские и районные советы пройдут 22 декабря текущего года. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

По словам председателя, выборы, как и в прошлый раз, пройдут по пропорциональной избирательной системе. В них примут участие пять политических партий, официально зарегистрированных в Узбекистане.

Напомним, что в настоящее время в республике действуют следующие партии: Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Народно-демократическая партия (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия.

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