Таджикистан за семь месяцев этого года выручил за счет экспорта электроэнергии в более $58 млн

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан за семь месяцев этого года выручил за счет поставок электроэнергии в соседние страны более $58 млн.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах энергетического сектора страны, сумма экспорта электроэнергии по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года выросла на 24,8%. В аналогичный период прошлого года сумма экспорта электроэнергии составляла свыше $46,4 млн.

Между тем в энергосекторе не раскрыли данные об объемах поставок электроэнергии в соседние страны за этот период и лишь отметили, что электроэнергия была поставлена в Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что общий объем экспортированной за первое полугодие электроэнергии достиг 1 млрд. 257,4 млн. кВт/ч, что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 314,2 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии позволил пополнить счета государственного энергетического холдинга «Барки точик» за шесть месяцев текущего года на 230 млн. сомони ($23,7 млн.).

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в 2018 году за пределы страны поставлено более 2,4 млрд. кВт/ч электроэнергии. За счет экспорта электроэнергии республика выручила около $77 млн.

Стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в прошлом году составляла 4,11 цента, а для Узбекистана – 2 цента.

С начала текущего года в стране произведено более 12,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 5,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В частности, гидростанциями выработано более 11,3 млн. кВт/ч. Этот показатель в ТЭЦах составил свыше 900,2 млн. кВт/ч электроэнергии.