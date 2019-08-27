Президент Узбекистана «заселфился» с отечественными и зарубежными блогерами в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 26 августа встретился с отечественными и зарубежными блогерами, прибывшими на международный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканд.

«В последние годы Узбекистан открывается миру и хочет всю правду довести до международного сообщества. Самое главное, можно обсуждать, критиковать», - сказал глава государства.

Он отметил роль блогеров в освещении осуществляемых в стране реформ, продвижении культуры и исторического наследия народа на международном уровне, и что политика открытости Узбекистана будет продолжена.

«Очень рад видеть вас на узбекской земле, в древней колыбели цивилизации - Самарканде. Сегодня мы пишем новую историю Узбекистана. Наша цель - обеспечить комфортную жизнь народа, сделать так, чтобы он с уверенностью смотрел в будущее. Надеюсь, что и вы внесете свой вклад», - сказал Мирзиёев.

«Вижу среди вас и наших блогеров. Я горд этим. Знайте, что президент будет всегда поддерживать вас», - заверил Мирзиёев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник, 26 августа отбыл в Самарканд для участия в церемонии торжественного открытия двенадцатого Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари". Об этом сообщила пресс-службу главы государства.

Как сообщалось ранее, в Самарканд прибыла Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, которая принимает участие в Международной конференции по сохранению материального и нематериального культурного наследия.

Глава ЮНЕСКО встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым и открыла Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари".

По данным Министерства культуры, в грядущем «Шарк тароналари» принимают участие музыкальные коллективы и вокалисты из 32 стран. Всего конкурсантов 140. Впервые в Узбекистан приедут исполнители из Аргентины, Мьянмы и Фиджи.

Общее количество участников фестиваля, включая руководителей ведомств и международных организаций, специалистов сферы культуры, журналистов - 293 из 78 стран.



