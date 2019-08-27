Власти Узбекистана бесплатно отремонтировали здание предпринимателя, облившего бензином и поджегшего чиновника

CA-NEWS (UZ) - Администрация Яккабагского района Кашкадарьинской области бесплатно отремонтировала двухэтажное здание местного предпринимателя Бахриддина Исомова, который 20 июля этого года облил бензином и поджог заместителя главы района Мансура Туймаева, пытавшегося бульдозером снести принадлежащее ему здание.

Источник, приближенный к семье Бахриддина Исомова сообщил, что администрация (хокимият) Яккабагского района бесплатно отремонтировала двухэтажное здание предпринимателя, в котором располагались швейный цех и магазин, передает Centralasian.org.

– В день инцидента из здания Исомова все вещи вынесли на улицу. С фасадной части убрали штукатурку. Здание подготовили к сносу. Но на следующий день, после слов президента, здание никто не тронул. Напротив, районный хокимият отремонтировал двухэтажное здание, в котором располагались швейный цех и магазин. Они украсили фасадную часть. И все это было сделано бесплатно. Цех уже работает, а магазин откроют в ближайшие дни, – говорит житель Яккабага.

​Представитель администрации Яккабагского района подтвердил информацию о том, что местные власти бесплатно отремонтировали частично поврежденное здание предпринимателя Исомова. Однако чиновник не стал разглашать сумму, потраченную на ремонт здания.

– Кроме того, во время встречи с семьей предпринимателя Исомова хоким области пообещал им выплатить компенсацию. Все решается законным путем, – сказал сотрудник администрации Яккабагского района.

Собеседник из Яккабагского района говорит, что после инцидента 20 июля местные власти передумали сносить остальные магазины, расположенные в поселке «Эски Яккабог».

– Сейчас сносят только очень старые магазины. Говорят, что на их месте построят новые. После инцидента, случившегося в нашем районе 20 июля, местные власти передумали сносить магазины, расположенные в поселке «Эски Яккабог». Ранее было объявлено об их сносе. В настоящее время предприниматели ремонтируют помещения своих магазинов и запускают их. Помимо этого, местные власти начали выплату компенсаций владельцам уже снесенных магазинов, – сказал житель Яккабагского района.

Напомним, что в прошлом месяце сообщалось, что 20 июля предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исомов облил бензином и поджег заместителя хокима (главы) района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева, пытавшегося снести его двухэтажный магазин.

Таким образом предприниматель пытался защитить свое двухэтажное здание, построенное в кредит, не соглашаясь на снос по программе «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») без соответствующей компенсации, а замхокима намеревался самостоятельно снести эти объекты бульдозером.

Чиновник был госпитализирован в больницу с ожогами в области лица, живота и ладоней.

Предприниматель Бахриддин Исомов был задержан. Районная прокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 97 и статье 25 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса республики.

После случившегося 20 июля инцидента заместитель главы района Мансур Туймаев был уволен с занимаемой должности. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении действий, которые не входили в его служебные полномочия.

Кроме того, должностей лишились глава (хоким) Яккабагского района Шохмурод Донаев и прокурор района Джамшид Халилов.

Позже предприниматель Бахриддин Исомов был направлен в Ташкент для проведения судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях.

Результаты этой экспертизы пока не обнародованы.

Однако, как говорит приближенный к семье Исомова источник, судебно-психиатрическая экспертиза признала предпринимателя «психически здоровым».

После инцидента в Яккабагском районе президент Шавкат Мирзияев запретил главам районов и областей сносить принадлежащую предпринимателям недвижимость без крайней на то необходимости.