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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Один человек скончался, трое ранены в результате конфликта со стрельбой в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  Один человек скончался, трое ранены в результате конфликта со стрельбой в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

25 августа текущего года в Центр оперативного управления поступило сообщение о стрельбе по улице Маман. По приезде на место происшествия сотрудников полиции данный факт подтвердился. Было установлено, что при выяснений отношений между участниками данного инцидента один из них начал стрельбу из ружья. В результате произведенных выстрелов четверо из них были ранены, один из которых по приезду в больницу скончался от полученных ран. Подозреваемые в совершение данного преступления скрылись с места происшествия", - сообщила пресс-служба столичного департамента полиции.

Полицейские задержали двух подозреваемых по данному факту в течение суток. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Все фигуранты данного инцидента установлены.

Проводится досудебное расследование. Орудия преступления изъяты. Назначены необходимые экспертизы.

При выяснении обстоятельств происшествия полицейские установили, что конфликт между участниками инцидента произошел на почве неприязненных отношений.

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