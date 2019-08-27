В Узбекистане председатель суда, пнувший подчинённого в пах, отделался штрафом в $2 тысячи

CA-NEWS (UZ) - Председатель Навоийского областного суда Отабек Тошев, пнувший в пах своего сотрудника, был оштрафован в 100-кратном размере минимальной заработной платы (20 227 000 сумов или $2,1 тысячи). Об этом сообщает Centralasian.org.



12 августа Кашкадарьинский областной суд по уголовным делам, кроме того, лишил бывшего судью прав работать на судебных, правоохранительных и официальных должностях в течении двух лет.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Отабек Тошев избил своего подчинённого Дилшода Норова за невыполнение его указаний. Чиновник повалил Норова и пнул его в пах. В результате избиения, Норов был госпитализирован. По словам самого пострадавшего, избиение произошло на глазах у остальных сотрудников

По данным Навоийского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Дилшод Норов оставался в больнице в течение недели.

Во время суда, прошедшего в режиме видеоконференции, 43-летний Отабек Тошев был признан виновным в превышении своих полномочий.

Согласно приговору, Отабек Тошев бросил в своего подчинённого Дильшода Норова пульт от телевизора, подошел к нему и пнул его ногой между ног (по гениталиям) и нанёс ему травму».

По решению суда, Отабек Тошев действовал "вопреки судебной этике, будучи чиновником". Этим действием председатель Навоийского областного административного суда «подорвал авторитет судебной системы и правосудия Республики Узбекистан перед общественностью», отмечается в решении суда.

Отабек Тошев, назначенный председателем Навоийского областного суда в августе 2016 года, отрицал обвинения в ходе открытого суда и назвал обвинения «клеветническими». По словам бывшего судьи, Дилшод Норов пытался, таким образом, отомстить за «словесный выговор 9 февраля». Отабек Тошев добавил, что он не ударил сотрудника, а бросил в него пульт.

Однако пострадавший, Дилшод Норов утверждал, что после того, как судья пнул его в пах, у него была «боль в районе гениталий». Дилшод Норов заявил, что не намерен прощать председателя Навоийского областного суда, и попросил суд принять в его отношении законные меры.

Согласно диагнозу, установленному 15 февраля в Навоийском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, у Дилшода Норова была «закрытая травма в левой части мошонки». «Общее состояние средней тяжести. Левая часть мошонки слегка асимметрична, болезненна, боль распространяется на левую паховую железу», - говорится в диагнозе.

Дилшод Норов, пролежавший в больнице с 15 по 22 февраля, в течении нескольких месяцев находился под амбулаторным контролем уролога.

Родственники Дилшода Норова надеются на «справедливость» в отношении бывшего судьи.