В Самарканде открылась выставка лепёшек

CA-NEWS (UZ) - В связи с проведением в Самарканде международного фестиваля "Шарк тароналари" на площади Регистан организована выставка 52 видов хлеба, сообщило УзА.

Вниманию посетителей выставки представлены самые разнообразные, полезные и уникальные по вкусу виды хлеба, испеченные из пшеничной, ржаной и других сортов муки с добавлением различных пряностей и выпеченные различными , присущими отдельным территориям методами.

Напомним, что в эти дни в Самарканде проходит Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари".

По данным Министерства культуры, в грядущем «Шарк тароналари» примут участие музыкальные коллективы и вокалисты из 32 стран. Всего конкурсантов 140. Впервые в Узбекистан приедут исполнители из Аргентины, Мьянмы и Фиджи.

Общее количество участников фестиваля, включая руководителей ведомств и международных организаций, специалистов сферы культуры, журналистов - 293 из 78 стран.

Гран-при фестиваля, как и в прошлом году, составит 10 000 долларов США. Обладатель первого места получит премию в размере 5 000 долларов, второго места – 3500 долларов и третьего – 2000 долларов.