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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Газокомпрессорную станцию в Туркменистане построит компания из Сингапура

CA-NEWS (TM) -  Перед визитом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур, сингапурская компания GP Global Equipment Pte. Ltd получила контракт на проектирование и строительство газокомпрессорной станции.

Соответствующий документ подписал глава государства на заседании Кабмина 23 августа, передает госинформагентство ТДХ.

Станция, строительство которой должно начаться в сентябре этого года и закончиться в феврале 2022, будет расположена на газоочистительном объекте «Zäkli-Derweze» комплекса газоконденсатных месторождений «Merkezi Garagum». Ее годовая мощность составит 2 миллиарда кубометров.

Напомним, что госвизит Бердымухамедова в Сингапур пройдет 26-27 августа.

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