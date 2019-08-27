Газокомпрессорную станцию в Туркменистане построит компания из Сингапура

CA-NEWS (TM) - Перед визитом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур, сингапурская компания GP Global Equipment Pte. Ltd получила контракт на проектирование и строительство газокомпрессорной станции.

Соответствующий документ подписал глава государства на заседании Кабмина 23 августа, передает госинформагентство ТДХ.

Станция, строительство которой должно начаться в сентябре этого года и закончиться в феврале 2022, будет расположена на газоочистительном объекте «Zäkli-Derweze» комплекса газоконденсатных месторождений «Merkezi Garagum». Ее годовая мощность составит 2 миллиарда кубометров.

Напомним, что госвизит Бердымухамедова в Сингапур пройдет 26-27 августа.