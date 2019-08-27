В Казахстане утвердили правила перевозок грузов ж/д транспортом

CA-NEWS (KZ) - Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана своим приказом от 2 августа 2019 года утвердил Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, перевозка грузов железнодорожным транспортом в международном и транзитном сообщении через Республику Казахстан осуществляется в соответствии с законодательством страны и ратифицированными международными договорами.

Технические условия размещения и крепления грузов, порядок и условия перевозок жидких грузов наливом, опасных грузов, не предусмотренные настоящими Правилами, устанавливаются международными соглашениями (договорами) принятыми в рамках Организации сотрудничества железных дорог и Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ), Грузии, Республики Латвия, Республики Литва и Эстонской Республики и иными международными соглашениями (договорами), участником которых является Казахстан.

Для осуществления перевозки грузов между перевозчиком и грузоотправителем заключается договор перевозки, по которому перевозчик обязуется своевременно и в сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем груз, со станции отправления до станции назначения и выдать грузополучателю, а грузоотправитель (грузополучатель) обязуется оплатить перевозку груза и обеспечить его приемку.

Договор оформляется составлением железнодорожной транспортной накладной.

Накладная с проставленным календарным штемпелем и выданная на ее основании перевозчиком грузоотправителю квитанция о приема груза (при перевозке в международном сообщений - дубликат накладной) подтверждают заключение договора перевозки.

Договор перевозки считается исполненным после получения грузополучателем или лицом, им уполномоченным железнодорожной транспортной накладной и подписания им дорожной ведомости, а также приемосдаточных документов о приеме груза (ведомости подачи-уборки вагонов, памятка приемосдатчика).

Централизованное управление и организация перевозочного процесса, оказание перевозчикам грузов услуг магистральной железнодорожной сети осуществляются Национальным оператором инфраструктуры.

Перевозчик для выполнения своих обязательств по перевозке грузов пользуется услугами магистральной железнодорожной сети, которые предоставляет Национальный оператор инфраструктуры.

Национальный оператор инфраструктуры обеспечивает пропуск подвижного состава по магистральной железнодорожной сети, исходя из требований эффективного использования технических средств и обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте, осуществляет координацию, централизованное управление и организацию перевозочного процесса.

Грузоотправитель, грузополучатель для выполнения сопутствующих перевозке грузов работ, пользуются услугами ветвевладельца, перевозчика, экспедитора, владельца подвижного состава, и других лиц, на основании договора, при условии обеспечения безопасности движения, технических средств и подвижного состава.

Оператор вагонов (контейнеров) оказывает услуги по обеспечению участников перевозочного процесса на договорной основе вагонами (контейнерами), распределению и управлению движением вагонов (контейнеров), а также участвует на основе договора с перевозчиком в перевозочном процессе путем оказания услуг оператора вагонов (контейнеров).

Подъездные пути, их сооружения и устройства обеспечивают ритмичную погрузку, выгрузку (разгрузку) грузов, маневровую работу в соответствии с грузооборотом, а также рациональное использование подвижного состава.

Стоимость услуг перевозчика, участников перевозочного процесса и иных лиц, привлекаемых для организации и/или выполнения связанных с перевозкой груза услуг, определяется сторонами договора перевозки груза.

Перевозка грузов по магистральной железнодорожной сети осуществляется перевозчиком на основании принятой заявки грузоотправителя на перевозку грузов.

Перевозчики на основании заявок грузоотправителей формируют план перевозок грузов и предоставляют Национальному оператору инфраструктуры заявку на включение их поездов в график движения.

Исполнение заявки на перевозку груза по согласованному плану учитывается перевозчиком в учетной карточке грузоотправителя в порядке, установленном настоящими Правилами.

Перевозка грузов осуществляется локомотивной тягой перевозчика или оператора локомотивной тяги в вагонах (контейнерах) перевозчика, грузоотправителя (грузополучателя) или оператора вагонов (контейнеров).

К перевозочному процессу допускается подвижной состав, зарегистрированный в государственном Реестре подвижного состава РК.

Перевозчик, осуществляющий перевозку, указывается в перевозочных документах.

В случае наличия у перевозчика собственного локомотивного парка он оказывает услуги локомотивной тяги принадлежащими ему локомотивами другим перевозчикам и участникам перевозочного процесса как оператор локомотивной тяги.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (21 августа).