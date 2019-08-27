Обвиняемый в мошенничестве бывший замглавы «Таджпромбанка» скончался в СИЗО

CA-NEWS (TJ) - В СИЗО города Душанбе скончался Махмадулло Мирзоев, бывший замглавы обанкротившегося "Таджпромбанка". Об этом 26 августа Радио Озоди сообщил его сын Абубакр Мирзоев.

Махмадулло Мирзоев был задержан в феврале этого года по обвинению в мошенничестве. Бывший банкир жил в столичной махалле Мехробод (бывший поселок Калинина). По словам соседей, бывший замглавы "Таджпромбанка" скончался в СИЗО и был похоронен на малой родине – Гиссарском районе.

В Министерстве юстиции Таджикистана, в ведении которого находятся исправительные учреждения, отказались от комментариев по поводу смерти задержанного.

По информации источника Радио Озоди в правоохранительных органах, в отношении Мирзоева было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Один из знакомых замглавы «Таджпромбанка» со ссылкой на родных покойного сообщил нам, что Мирзоев страдал от сахарного диабета.

Напомним, "Таджпромбанк" лишился лицензии Нацбанка Таджкистана в конце февраля 2018 года. Поводом послужило то, что этот банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.

В начале года глава Счетной палаты Таджикистана Карахон Чиллазода сообщил, что в «Таджпромбанке» выявлен финансовый ущерб в размере 270 млн. сомони. По его словам, в результате принятых мер 160 млн. сомони восстановлено в «Таджпромбанке».

Тем временем в суде района Сино города Душанбе продолжается процесс по делу экс-главы "Таджпромбанка" Джамшеда Зияева, который обвиняется в незаконной выдаче кредитов, растратах и присвоении средств вкладчиков. В феврале этого года председатель Нацбанка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода сообщил журналистам, что Джамшед Зиёев вернул кредитному учреждению 100 млн. сомони (около $10 млн.) в виде имущества. "Специальный администратор "Таджпромбанка" продаст на аукционе возвращенные должником средства, чтобы таким образом погасить задолженность перед вкладчиками", - отметил глава финансового регулятора.

Джамшед Зиёе был задержан в апреле прошлого года и помещен в изолятор временного содержания. По одной из версий, банкир направлял привлекаемые средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса и делал это якобы оформляя кредиты на имя своих родственников.

В 2015 году четыре банка - "Агроинвестбанк", "Точиксодиротбанк", "Таджпромбанк"и "Фононбанк" оказались в сложном финансовом положении — из-за неправильного менеджмента и невозврата так называемых проблемных кредитов у них накопились серьезные долги перед вкладчиками и партнерами. В конце 2016 года правительство Таджикистана выделило около 3,85 млрд сомони (более $430 млн) для оздоровления "проблемных" банков. Эти средства банки должны вернуть до конца 2021 года. Тем не менее проблемы не удалось решить, и сотни вкладчиков продолжают добиваться возврата своих денег.

Летом 2017 года клиент «Таджпромбанка» 50-летний житель махаллы Мехробод Хайриддин Кодиров покончил жизнь самоубийством после того, как в кредитном учреждении отказались вернуть вклад в размере $100 тыс.