В Монголии обнаружили останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе

CA-NEWS (MNG) - В Монголии поисковый отряд военнослужащих ВС России совместно с представителями общественных организаций Монголии подняли на поверхность останки 17 солдат рабоче-крестьянской красной армии (РККА), погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол. Раскопки велись в 350 км от города Чойбалсан в районе «сопки Ремизова», сообщает пресс-служба Восточного Военного округа.

В преддверии празднования 80-летнего юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол (Монголия) командованием общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, было принято решение о создании поискового отряда для поиска погибших солдат (РККА), состоящего из 15 военных инженеров.

Даты празднования юбилея совпали с датами проведения ежегодного российско-монгольского военного учения «Селенга-2019», которое стартовало 15 августа на полигоне «Мунх Хэт».

На мемориальном кладбище, где покоятся останки советских воинов, вблизи села Халхин-Гол, со всеми воинскими почестями состоялось захоронение поднятых останков погибших 17 солдат.

В погребении принял участие командующий 36 армии ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, командующий сухопутных войск Монголии бригадный генерал Б. Амгаланбаатор, военный оркестр ВС Монголии, знаменные и салютные группы двух стран.

На сегодняшний день всего поднято и захоронено 103 советских солдата, около 2 тысяч из сражавшихся у берегов Халхин-Гола считаются без вести пропавшими.

Стоит отметить, что поисковый отряд из состава военнослужащих ВВО впервые принял участие в поисках, без вести пропавших советских и монгольских солдат, в следующем году планируется увеличить состав поисковиков и продолжить работы в местах воинской Славы на территории соседнего государства.

Справочно: Бои на Халхин-Голе - необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора) у границы Маньчжоу-го с МНР. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.