Турция, Швейцария, Узбекистан, Казахстан – основные партнеры Таджикистана по экспорту

CA-NEWS (TJ) - Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Турция, Швейцария, Узбекистан, Казахстан и Афганистан.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, в экспорте товаров на долю Турции приходится 21,4% от общего объема экспорта.

Этот показатель с Швейцарией составляет 19,4%. В эти страны, в основном экспортируются товары цветной металлургии – первичный алюминий, драгметаллы и хлопок-волокно.

Всего, в январе-июле этого года сумма экспорта товаров в Турцию составила более $137 млн., в то время, как сумма импорта за указанный период составила свыше $83,2 млн.

Объем товарооборота с Турцией в отчетный период составил более $220,3 млн.

Значительное превышение экспорта над импортом зафиксировано в торговых операциях с Швейцарией и составляет $117,8 млн. Объем товарооборота с этой страной за этот период составил более $131,4 млн., свыше $124,6 млн. из которых приходится на долю экспорта таджикских товаров.

Однако, в общем объеме товарооборота с зарубежными странами первую строчку занимает Россия. Товарооборот между Таджикистаном и РФ в январе-июле этого года составил около $570 млн.

В список основных экспортируемых товаров за рубеж входят: первичный алюминий, хлопок-волокно, драгоценные металлы и сухофрукты.

Импорт товаров в Таджикистан осуществлялся из России – 29,6% от общего объема импорта, Казахстана – 21,9% и Китая – 17,2%.

В январе-июле этого года сумма экспорта товаров составила $641,5 млн., а импорт сложился в размере более $1,8 млрд.