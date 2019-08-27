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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане штраф за принудительный труд увеличен в десять раз

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан увеличивает штрафы за принудительный труд в какой-либо форме.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил поправки в Кодекс об административной ответственности, которые значительно повышают штрафы за принудительный труд.

Ранее в соответствии со статьей 51 КоАО предусматривался штраф в размере от 1 до 3 минимальных размеров оплаты труда. Теперь эта сумма была увеличена с 10 до 30 минимальных зарплат.

Статья также дополняется частью, предусматривающей наложение штрафа от 30 до 100 минимальных зарплат за то же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания.

Принуждение несовершеннолетних к работе впервые влечёт штраф в размере 30–50 минимальных зарплат и 50–100 минимальных зарплат за повторное принуждение к труду несовершеннолетних.

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