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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уроженца Таджикистана подозревают в развращении 13-летней жительницы Петербурга
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Уроженец Таджикистана подозревается в развратных действиях в отношении 13-летней жительницы поселка Металлострой Колпинского района (Санкт-Петербург).

Как стало известно Neva.Today, с заявлением в полицию обратилась 42-летняя мать девочки, воспитательница детского сада. Она рассказала, что днем 25 августа 22-летний уроженец Таджикистана совратил ее дочь.

В результате полиции удалось задержать подозреваемого. У него изъяли мобильный телефон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраст".

Ранее сообщалось, что полиция Красногвардейского района разыскивает подозреваемого в развращении 7-летней девочки. За помощью к полицейским обратилась мама девочки, которая рассказала, что ее дочь совратил сосед по имени Руслан.

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