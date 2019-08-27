Экс-хоким Андижана опроверг распространившиеся в сети интимные фото

CA-NEWS (UZ) - Бывший глава города Андижана Дилмурод Рахматуллаев разместил в соцсетях видеосообщение с опровержением.

Как сообщил repost.uz, 27 августа экс-хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев опубликовал видеообращение, в котором выразил свое отношение к распространенным в соцсетях интимным фото. На снимках человек, похожий на Дилмурода Рахматуллаева, изображен голым в обнимку с молодой женщиной.

"Распространенное в сети фото и видео — это не правда и чистая ложь. Я считаю, что это подрывает авторитет Андижанской области и руководства. Я осуждаю это, и очерняю. Это очередная попытка унизить меня перед всеми", — Рахматуллаев.

Напомним, что 26 августа на внеочередной сессии Андижанского городского Кенгаша хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев был освобожден от занимаемой должности. Официальной причиной увольнения Рахматуллаева называют «допущенные ошибки в работе с жалобами жителей».