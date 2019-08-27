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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования

CA-NEWS (KZ) -  В резиденции «Акорда» под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам бюджетного планирования.В ходе заседания президенту было доложено об основных параметрах проекта республиканского бюджета на предстоящие три года.

Токаев отметил, что проект бюджета выглядит сбалансированным и отвечает потребностям социально-экономического развития страны. Вместе с тем глава государства указал на важность продолжения работы по повышению эффективности бюджетных расходов и дальнейшему увеличению доходной части бюджета.

В частности, он призвал оптимизировать расходы на всех этапах бюджетного планирования, тесно взаимодействовать со Счетным комитетом, а также сократить необоснованные имиджевые и консалтинговые траты.

В заключение президент поручил правительству усилить контроль над бюджетным процессом. По его словам, бюджет должен финансировать приоритетные проекты, которые дают максимальный социально-экономический эффект.

В совещании приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, первый заместитель Премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, заместители Премьер-министра Бердибек Сапарбаев и Женис Касымбек, министр национальной экономики Руслан Даленов, председатель Счетного комитета Наталья Годунова, а также руководство Администрации Президента.

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