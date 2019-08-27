РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пожизненный приговор вынесли отцу-насильнику 3-х летней девочки в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) -  В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области оглашен приговор по делу в отношении жителя сельского округа Боржар аула Бадам Ордабасинского района Серика Р., 1972 года рождения. Его признали виновным в жестоком изнасиловании и убийстве собственной малолетней дочери. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы, передает otyrar.kz.

Напомним, Рахимбердиев Серик в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил в октябре прошлого года свою 3-х летнюю дочь. Он нанес ребенку 38 ножевых ранений. И каждое было для ребенка смертельным.

Свою вину подсудимый признал только в убийстве.

Комплексная психиатрическая комиссия пришла к выводу, что подсудимый здоров, никакими отклонениями не страдает, за свои поступки отвечать способен.

Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый собирается его обжаловать

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Мирзиёев назвал самые коррумпированные вузы Узбекистана и уволил ректора ТГЮУ
  • В Ташкенте прошел рейд против бород. Задержанных увезли в отдел милиции и заставили сбрить бороды
  • В Подмосковье несколько таджикистанцев избили гея-земляка на подставном свидании
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×