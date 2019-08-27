Пожизненный приговор вынесли отцу-насильнику 3-х летней девочки в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области оглашен приговор по делу в отношении жителя сельского округа Боржар аула Бадам Ордабасинского района Серика Р., 1972 года рождения. Его признали виновным в жестоком изнасиловании и убийстве собственной малолетней дочери. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы, передает otyrar.kz.



Напомним, Рахимбердиев Серик в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил в октябре прошлого года свою 3-х летнюю дочь. Он нанес ребенку 38 ножевых ранений. И каждое было для ребенка смертельным.

Свою вину подсудимый признал только в убийстве.

Комплексная психиатрическая комиссия пришла к выводу, что подсудимый здоров, никакими отклонениями не страдает, за свои поступки отвечать способен.

Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый собирается его обжаловать