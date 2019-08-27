Новый министр труда Казахстана принес присягу

Фото:fprk.kz

CA-NEWS (KZ) - Новый министр труда и соцзащиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов принес присягу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Премьер-министр Аскар Мамин напомнил, что согласно конституционному закону "О правительстве" впервые назначенные Президентом на должности министров должны принести присягу.

"Перед народом и Президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины - Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского и межнационального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - произнес Биржан Нурымбетов на заседании правительства.

Также на заседании в качестве нового заместителя премьер-министра представили Бердибека Сапарбаева, который ранее занимал пост министра труда и соцзащиты.

Биржан Нурымбетов родился 19 марта 1968 года в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби и Алматинскую академию экономики и статистики.

В разное время был вице-министром труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра. До назначения министром труда работал первым заместителем председателя Федерации профсоюзов.



