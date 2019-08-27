«Клянчить» деньги у родителей запрещено, - министерство образования Таджикистана

// Turmush

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане любые поборы с родителей в школах объявлены незаконными, заявило Министерство образования и науки страны. Однако, по словам родителей, сборы денег стали привычным явлением. В этом году в некоторых школах от родителей первоклассников требуют от 40 до 200 сомони, жалуются они.

Эхсони Хушвахт, пресс-секретарь Минобрнауки Таджикистана, 26 августа сообщил Радио Озоди, что любые поборы с родителей в школах объявлены незаконными. «Да к нам поступали сигналы о том, что в некоторых школах требуют денег от родителей учеников, в том числе, первоклассников, но эти факты не подтвердились», - добавил он.

Родители, по словам официального представителя образовательного ведомства, могут платить только за дополнительные занятия с их детьми. «Оплата за них должна производиться согласно договору, также должен быть утвержден график расписаний дополнительных занятий, а родителям - выдаваться квитанция об оплате», пояснил он.

Нередко администрация школы объясняет поборы необходимостью поддерживать благоустройство школы: ремонт здания и облагораживание пришкольной территории. «Согласно распоряжению министра, категорически запрещены принудительные сборы денежных средств на проведение ремонта, покупку мебели, оборудования, на оплату труда уборщиц и охраны. Если родители хотят помочь в благоустройстве школ, то они должны открыть отдельный расчетный счет и перевести на него необходимые деньги. Давать деньги на руки учителям и воспитателям категорически запрещено», подчеркнул Эхсони Хушвахт.

Житель Яванского района на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что накануне нового учебного года администрация школы №1 требуют 220 сомони с родителей каждого ребенка-первоклассника. «Мы пожаловались председателю района и заведующему районного отдела образования, реакции – ноль», - возмущается он. В администрации школы родителям сказали, что деньги нужны для ремонта, для питания в столовой, а также для оформления документов. «Не будете платить, детей в школу не пустим», пригрозило руководство учебного заведения.

Гульшан Бобизода, директор яванской школы №1 в беседе с Радио Озоди заявила, что собранные с родителей средства будут направлены на питание детей и благоустройство территории школы. По ее словам, «это дело – добровольное, родители могут платить за питание детей каждый месяц по 15 сомони или сразу 150 сомони за десять месяцев».

«Мы провели родительское собрание и предложили родителям ежемесячно пожертвовать на нужды школы по 5 сомони на благоустройство школы, а также поощрение учителей, воспитанники которых занимают призовые места в районных, областных и республиканских конкурсах и олимпиадах. Малоимущих семей мы освободили от оплаты сборов», - сказала Гульшан Бобизода.В яванской школе №1 обучается около 1500 учеников, примерно 500 из них – из малоимущих семей.

Напомним, Минобрнауки Таджикистана ранее заявило и о недопустимости сбора денег на подарки учителям и директорам школ. Уважение и благодарность к учителю можно выразить словом, добрым отношением, а не материальным подарком, заявили в ведомстве.

С 2016 года во всех школах Таджикистана запрещено проводить «Звонок зрелости». Напомним, что проведение «Звонка зрелости» заняло 45 минут, при этом мероприятие проходило без участия родителей. Было запрещено проводить торжественные мероприятия – чаепития, банкеты, сборы денег на цветы и подарки. За нарушение данного приказа персональную ответственность несут главы управлений, отделов образования областей, городов, районов республики, директора школ и классные руководители.