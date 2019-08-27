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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Туркменистана провёл переговоры с президентом Сингапура

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл переговоры с главой Сингапура Халимой Якоб. Встреча прошла во Дворце Istana с участием правительственных делегаций двух стран, сообщает Государственное информагентство.

Глава Туркменистана, поблагодарив за приглашение посетить Республику Сингапур, оказанный тёплый приём и созданные условия для эффективной совместной работы, выразил убеждение, что нынешний – первый государственный визит в эту страну станет важным шагом на пути развития дружественных двусторонних отношений и придаст новый импульс их активизации.

Подчеркнув готовность Туркменистана и далее развивать взаимовыгодные отношения с Республикой Сингапур, Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Халима Якоб посетить страну с ответным государственным визитом.

В продолжение переговоров был обсуждён широкий спектр вопросов туркмено-сингапурского сотрудничества, конкретизированы его приоритетные направления с учётом современных реалий и возможностей для практической реализации имеющегося разнопланового потенциала.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

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