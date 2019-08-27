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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов встретился с главами крупных сингапурских компаний
Предыстория: Газокомпрессорную станцию в Туркменистане построит компания из Сингапура

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 27 августа в ходе визита в Сингапур встретился с главами крупных компаний. На встрече в отеле Shangri-La глава государства рассказал представителям крупного сингапурского бизнеса о хорошем инвестиционном климате в Туркменистане, сообщает «Туркменистан сегодня».

"В Туркменистане созданы благоприятные условия для расширения международного экономического партнёрства в различных областях. В их числе — нефтегазовый сектор, электроэнергетика, транспорт и связь, агропромышленный комплекс, текстильная промышленность, развитие наукоёмких и инновационных производств, строительство современной инфраструктуры, создание предприятий в таких сферах, как электроника, компьютерный и логистический сервис", — перечислил президент страны.

"Сингапур мы рассматриваем как одного из перспективных торгово-экономических партнёров Туркменистана. В прошлом году объём взаимной торговли между двумя странами составил $102,8 млн. По состоянию на 1 июля 2019 года в Туркменистане зарегистрировано шесть инвестиционных проектов с участием сингапурских компаний и пять предприятий с участием сингапурского капитала", — констатировал туркменский лидер.

Напомним, двухдневный государственный визит президента Бердымухамедова в Сингапур начался 26 августа. Сегодня также пройдут переговоры между главой Туркменистана и президентом Сингапура Халимой Якоб и премьер-министром республики Ли Сянь Луном.

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