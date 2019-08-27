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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане отказали в проведении митинга ЛГБТ

CA-NEWS (KZ) -  В столичном акимате рассмотрели заявку на проведение на проведение митинга в защиту интересов ЛГБТ-сообщества в Казахстане, передает Zakon.kz.

Подавшему заявление на проведение митинга в Нур-Султане, целью которого является “защита прав, законных интересов ЛГБТ-сообщества в Казахстане”, было отказано.

- В статье 3 Закона Республики Казахстан "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" определены конкретные требования по содержанию заявлений на проведение акций в общественных местах. В частности, заявление о проведении собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации подается в письменной форме не позднее чем за 10 дней до намеченной даты их проведения. В заявлении указываются цель, форма, место и дата проведения мероприятия, время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, фамилии, имена, отчества уполномоченных (организаторов) и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка, место их жительства и работы (учебы), дата подачи заявления. Срок подачи заявления исчисляется со дня его регистрации в местном исполнительном органе. На основании вышеизложенного, письменное обращение о разрешении на проведение митинга не может быть удовлетворено, поскольку содержание заявления не соответствует требованиям, указанным нормативно-правовых актов, - пояснили в пресс-службе акима столицы.

Там напомнили, что лица, нарушившие установленный порядок организации и проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22 августа столичный активист Айдар Елькеев подал два заявления на проведение митинга, целью которого является “защита прав, законных интересов ЛГБТК-сообщества в Казахстане”. Одно заявление было направлено в акимат Нур-Султана на имя акима Алтая Кульгинова, второе - в акимат Алматы на имя Бахытжана Сагинтаева. Заявления поданы на две даты - на 30 августа и на 8 сентября.

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