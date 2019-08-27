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  27 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Агентство трудовой миграции откроет представительства в Турции, Казахстане и ОАЭ
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана откроет представительства в Стамбуле, Нур-Султане, Дубае, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и Пятигорске. Об этом говорится в постановлении правительства от 23 августа «О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом».

Согласно документу, кроме того, до 1 марта 2020 года представители минтруда проведут переговоры с профильными ведомствами России по открытию в Узбекистане филиалов российских организаций, занимающихся организацией трудовой миграции.

Напомним, до 1 января 2020 года также будут созданы специальные центры предвыездной ориентации граждан, направляющихся на работу за рубеж.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, по которому трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выделят почти 3500 квартир.

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