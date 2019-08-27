В Узбекистане оштрафовали несколько коммерческих банков за нарушение прав потребителей

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк по итогам изучения деятельности отдельных банков в июне-июле выявил действия, нарушающие права потребителей банковских услуг, сообщается ()в Телеграм-канале ЦБ.

В тарифах АКБ «Ипотека-банка» и АКБ «Народного банка» имелись комиссионные платежи, запрещенные законодательством. Со стороны Даврбанка в структуру оказываемых услуг включены дополнительные услуги, несвязанные с основной, кроме того размещена недостоверная информация на стендах и веб-сайте банка.

В этой связи, наряду с предписанием об устранении выявленных нарушений, в отношении данных банков применены в установленном порядке штрафные санкции, — говорится в сообщении ЦБ.

По выявленному факту недобросовестной практики расчета договорных комиссий в отношении своего клиента со стороны банка АКБ «Асака», был осуществлен перерасчет и возврат клиенту банка неправильно рассчитанной суммы в размере 84 млн сум (около $9 тыс).