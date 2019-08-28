ГУВД Ташкента заявило, что «принудительно бороды никто не сбривал и сбривать не будет»

CA-NEWS (UZ) - 27 августа Главное управление внутренних дел города Ташкента обнародовало официальное заявление по поводу недавнего инцидента с принудительным сбриванием бороды сотни мужчинам, произошедшего 23-24 августа в торговых точках «Малика» в Шайхантахурском районе узбекской столицы.

В заявлении пресс-службы ГУВД города Ташкента под заголовком «Принудительно бороды никто не сбривал и сбривать не будет» говорится, что в эти дни в узбекской столице проводятся плановые мероприятия «Безопасная территория», в ходе которых «особое внимание уделяется местам массового скопления людей, как, например, улица Сайилгох, парки и скверы, торгово-развлекательные центры и рынки».

«На отдельных объектах для отслеживания обстановки помимо визуального контроля используются интеллектуальные камеры наружного наблюдения. В базу заложены данные биометрического паспорта разыскиваемых, на которые они, как правило, фотографировались без очков, головного убора и бороды», – говорится в официальном заявлении.

Комментируя недавний инцидент с принудительным сбриванием бороды сотни мужчинам на одном из самых крупных ташкентских рынков электроники Ташкента – «Малика», пресс-служба ГУВД сообщила, что на данном технорынке «по отдельным работающим там лицам проводились оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам кражи, скупки и сбыта похищенных сотовых телефонов».

«К сожалению, подобные факты все еще имеют место, и отдельные лица, официально и неофициально работающие там, втянуты в противоправные деяния. На беседу приглашались вне зависимости от наличия бороды, хотя, надо признать, на рынке таких составляет большинство», – говорится в заявлении.

По словам ведомства, «отдельным гражданам было рекомендовано привести себя в соответствии с фотографией в биометрическом паспорте».

«На отдельных объектах для отслеживания обстановки помимо визуального контроля используются интеллектуальные камеры наружного наблюдения. В базу заложены данные биометрического паспорта разыскиваемых, на которые они, как правило, фотографировались без очков, головного убора и бороды», – говорится в заявлении.

В заявлении пресс-службы подчеркивается, что «произошедшее не имеет религиозной подоплеки».

Напомним, что на днях предприниматель, торгующий бытовой техникой на «Малике», сообщил, что его, как и сотни других мужчин, задержали, увезли в отдел милиции, где заставили сбрить бороды и отпустили.

Позже об этом рейде правоохранительных органов на своей странице в Facebook'е написал житель Ташкента Джамолиддин Мухаммад. В своем недавнем интервью Настоящему времени он рассказал, что в отделе милиции мужчин и парней встретил заранее привезенный туда парикмахер-брадобрей.

Мужчина рассказал, что его продержали в отделении милиции четыре часа и грубо с ним обращались. То, что ему насильно сбрили бороду, он считает оскорблением и нарушением своих прав. Он уже написал несколько заявлений по этому поводу в МВД, Минюст Узбекистана и Прокуратуру Ташкента с требованием наказать милиционеров за самоуправство.