Посол Узбекистана в Кыргызстане назначен советником премьер-министра РУз по трудовым мигрантам

CA-NEWS (UZ) - Постановлением правительства от 27 августа посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Комил Рашидов назначен советником премьер-министра.

По сообщению Министерства иностранных дел, Комил Рашидов назначен заведующим Департамента по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.

Рашидов, возглавивший дипломатическое ведомство Узбекистана в Кыргызстане в 2013 году, ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел.

По неофициальным оценкам, как минимум 5 миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана находятся в миграции.

Большинство из них работают в России, Казахстане, Турции и Южной Корее.

Согласно последнему отчету Центрального банка, мигранты из одной только России в 2018 году отправили на родину $3,963 миллиарда через официальные финансовые каналы, что на 1,4 процента больше, чем в 2017 году.