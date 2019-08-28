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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Узбекистана в Кыргызстане назначен советником премьер-министра РУз по трудовым мигрантам

CA-NEWS (UZ) -  Постановлением правительства от 27 августа посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Комил Рашидов назначен советником премьер-министра.

По сообщению Министерства иностранных дел, Комил Рашидов назначен заведующим Департамента по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.

Рашидов, возглавивший дипломатическое ведомство Узбекистана в Кыргызстане в 2013 году, ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел.

По неофициальным оценкам, как минимум 5 миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана находятся в миграции.

Большинство из них работают в России, Казахстане, Турции и Южной Корее.

Согласно последнему отчету Центрального банка, мигранты из одной только России в 2018 году отправили на родину $3,963 миллиарда через официальные финансовые каналы, что на 1,4 процента больше, чем в 2017 году.

По официальным данным Госкомитета статистики Узбекистана, в Кыргызстан на постоянное место жительство переехал 225 871 граждан Узбекистана. Примерно эта цифра составляет разницу между въехавшими и выехавшими в 2018 году гражданами Узбекистана в Кыргызстан, предоставленную Государственной пограничной службой.
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