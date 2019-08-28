Посол Узбекистана в Кыргызстане назначен советником премьер-министра РУз по трудовым мигрантам

- Узбекистан, общество
- 9:11, 28 августа 2019
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- Обновлено: 9:14, 28 августа 2019 Кыргызча
CA-NEWS (UZ) - Постановлением правительства от 27 августа посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Комил Рашидов назначен советником премьер-министра.
По сообщению Министерства иностранных дел, Комил Рашидов назначен заведующим Департамента по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.
Рашидов, возглавивший дипломатическое ведомство Узбекистана в Кыргызстане в 2013 году, ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел.
По неофициальным оценкам, как минимум 5 миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана находятся в миграции.
Большинство из них работают в России, Казахстане, Турции и Южной Корее.
Согласно последнему отчету Центрального банка, мигранты из одной только России в 2018 году отправили на родину $3,963 миллиарда через официальные финансовые каналы, что на 1,4 процента больше, чем в 2017 году.