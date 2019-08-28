Генконсул Узбекистана в Казани наградил узбекистанца за спасение людей в ДТП

CA-NEWS (UZ) - 25 августа Генеральный консул РУ в Казани Фариддин Насриев вручил благодарственную грамоту гражданину Узбекистана Данилу Юлдашеву за решительные действия по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.



17 августа 2019 года в Перми рейсовый городской автобус попал в ДТП и врезался в здание. В результате один человек скончался на месте и более 32 пострадали. Данил, ехавший на тренировку, остановился и начал помогать. Он выломал искореженные задние двери и начал выносить людей из автобуса, а также просить водителей проезжающих машин отвезти пострадавших в больницы. Он продолжал помогать медикам и после приезда «скорой помощи».

Данил Юлдашев переехал из Ташкента в Пермь, где получил среднее образование и работает. Занимается боксом. Его родственники проживают в Узбекистане.

В Генконсульстве в церемонии вручения гражданину Узбекистана благодарственной грамоты за благородный поступок и человеколюбие приняли участие первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов и первый заместитель министра высшего и средне-специального образования Муродулло Холмухамедов, которые также подписали грамоту.

Ранее Данил Юлдашев за смелость и решительность при спасения людей получил благодарственное письмо губернатора Пермского края Максима Решетникова.