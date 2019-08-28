В Таджикистане подозреваемые в пытках милиционеры вернулись к работе

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане двое подозреваемых в пытках милиционеров вернулись к работе. Сотрудников милиции Зубайдулло Сангинмуродзода и Сафара Додароваподозревали в жестоком избиении и пытках жителя таджикской столицы Умеда Хикоятова.

Источник в МВД Таджикистана 27 августа подтвердил Радио Озоди, что Зубайдулло Сангинмуродзода назначен руководителем одного из подразделений ОМВД по району Фирдавси города Душанбе. Там же приступил к работе Сафар Додаров.

Гульчехра Холматова, адвокат потерпевшего Умеда Хикоятова, сообщила Радио Озоди, что прокуратура города Душанбе прекратила расследование уголовного дела в отношении сотрудников милиции из-за отсутствия состава преступления.

«В прокуратуре Душанбе не приняли во внимание предоставленные нами доказательства вины милиционеров. Мы решили подать жалобу в Генеральную прокуратуру Таджикистана. Если и там откажутся продолжить расследование уголовного дела, тогда обратимся в суд с требованием отменить решение столичной прокуратуры», - заявила адвокат.

Зубайдулло Сагинмуродзода 27 августа отказался от общения с журналистами. Корреспонденты Радио Озоди не застали его и на рабочем месте, однако коллеги подтвердили, что Сангинмуродзода и Додаров вернулись к работе.

В отношении милиционеров Зубайдулло Сангинмуродзода и Сафара Додарова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 316 (Превышение должностных полномочий) УК РТ, что влечет за собой штраф в размере от 50 до 100 тысяч сомони ($5-10 тыс.) или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, инцидент произошел 31 марта: два сотрудника милиции заметили, как Умед Хикоятов справлял малую нужду из-за отсутствия туалета на берегу Душанбинки и за это отвели его в ОМВД и жестоко избили. После этого они отвезли его в наркологическое отделение и затем сдали в вытрезвитель. И уже в вытрезвителе Хикоятов не смог встать больше на ноги, так как его мошонка от ударов распухла, и он не мог больше ходить.

В тот же день Умед Хикоятов был доставлен на станцию скорой медицинской помощи с диагнозом «повреждение кровеносной системы полового органа и разрыв мошонки». По словам врачей, было проведено экстренное хирургическое вмешательство, но тщетно: восстановление яичек уже было невозможно. Сам Хикоятов говорит, что два участковых инспектора милиции «сломали ему жизнь».

Сотрудники ОМВД района Фирдавси утверждали, что мужчина был задержан за нарушение общественного порядка и находился на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, при этом применение пыток и истязания задержанного они отрицали.

На прошлой неделе Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности Таджикистана выразила обеспокоенность по поводу отсутствия информации о местонахождении двух сотрудников милиции, которые обвиняются в пытках Умеда Хикоятова.

Ранее прокуратура столичного района Фирдавси приостановила расследование дела в отношении двух фигурантов уголовного дела Сафара Додарова и Зубайдулло Сангинмуродзода «по причине их внезапного исчезновения».

Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сказал 21 августа в беседе с Радио Озоди, что подозреваемые милиционеры уволены из органов внутренних дел и отвечать за их местонахождение должны органы прокуратуры.

По данным Коалиции против пыток, в 2018 году к ним поступило 44 обращений от лиц, предположительно пострадавших от пыток и жестокого обращения, среди которых 7 женщин.