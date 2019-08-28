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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов

CA-NEWS (CA) -  Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала работать в мае, заявил на заседании Совета Безопасности Организации заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления Организации Владимир Воронков, передает РИА Новости.

"Мы запустили в мае нашу контртеррористическую программу (по отслеживанию) передвижений террористов", - сказал Воронков.

По его словам, это многолетняя, многомиллионная программа, в которой задействованы много различных органов ООН, в том числе Контртеррористическое управление, Управление ООН по наркотикам и преступности, Управление по коммуникационным технологиям и Международная организация гражданской авиации.

Как объяснил Воронков, речь идет об использовании информации о перемещении террористов. В частности предполагается сбор расширенных данных о пассажире.

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