ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов

CA-NEWS (CA) - Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала работать в мае, заявил на заседании Совета Безопасности Организации заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления Организации Владимир Воронков, передает РИА Новости.

"Мы запустили в мае нашу контртеррористическую программу (по отслеживанию) передвижений террористов", - сказал Воронков.

По его словам, это многолетняя, многомиллионная программа, в которой задействованы много различных органов ООН, в том числе Контртеррористическое управление, Управление ООН по наркотикам и преступности, Управление по коммуникационным технологиям и Международная организация гражданской авиации.

Как объяснил Воронков, речь идет об использовании информации о перемещении террористов. В частности предполагается сбор расширенных данных о пассажире.