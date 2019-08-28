ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов

- Азия и мир, общество
- 9:45, 28 августа 2019
- Просмотров: 1140
- Обновлено: 9:45, 28 августа 2019
CA-NEWS (CA) - Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала работать в мае, заявил на заседании Совета Безопасности Организации заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления Организации Владимир Воронков, передает РИА Новости.
"Мы запустили в мае нашу контртеррористическую программу (по отслеживанию) передвижений террористов", - сказал Воронков.
По его словам, это многолетняя, многомиллионная программа, в которой задействованы много различных органов ООН, в том числе Контртеррористическое управление, Управление ООН по наркотикам и преступности, Управление по коммуникационным технологиям и Международная организация гражданской авиации.
Как объяснил Воронков, речь идет об использовании информации о перемещении террористов. В частности предполагается сбор расширенных данных о пассажире.