Рахмон открыл ЗАО «Асфальтобетонный завод» в Душанбе

- Таджикистан, общество
- 10:16, 28 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) - 27 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустами Эмомали открыли в столице Закрытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод», сообщает пресс-служба главы государства.
Закрытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод» руководит молодой предприниматель Тохир Хукуматов, который осуществляет свою деятельность с 2002 года.
Общее число рабочих составляет 300 человек, а после монтажа современного оборудования здесь появились еще 50 новых рабочих мест.
Оборудование по производству асфальта доставлено из Италии и Турции, производственная мощность предприятия составляет 240 тонн в час, а в одну смену – около 2000 тонн.
С целью внесения вклада в развитие столицы, благоустройство городских улиц и проспектов с 2017 по 2019 годы в целом заасфальтировано 30 километров дорог в городе Душанбе.
На основе договора предприятие в городе Душанбе и районах республиканского подчинения обновило 47 километров дорог.
На предприятии по производству асфальта Эмомали Рахмон посетил современную лабораторию и ознакомился с условиями работы и направлениями деятельности в ней.
Подобные лаборатории имеются не на всех производственных предприятиях, специалисты объяснили ее создание как фактор обеспечения качества, безопасности и прочности производимой продукции, пишет пресс-служба.
Завод по производству асфальта весьма пригоден с экологической точки зрения и отвечает всем экологическим нормам.
На ЗАО «Асфальтобетонный завод» в одно время производится несколько видов продукции, такой, как мелкий и крупный асфальт, засмоленный щебень и щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА).
Здесь также изготавливается другая строительная продукция, используемая при создании дорог.
В цехах предприятия на высоком качественном уровне производится железобетонная продукция, такая, как бордюры, водосточные трубы, крышки для желобов, железобетонная продукция для строительства каналов и железобетонные трубы для теплосетей.
С использованием возможностей внутри предприятия действуют различные цеха, мастерские с различным оборудованием.