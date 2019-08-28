Рахмон открыл ЗАО «Асфальтобетонный завод» в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - 27 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустами Эмомали открыли в столице Закрытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод», сообщает пресс-служба главы государства.

Закрытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод» руководит молодой предприниматель Тохир Хукуматов, который осуществляет свою деятельность с 2002 года.

Общее число рабочих составляет 300 человек, а после монтажа современного оборудования здесь появились еще 50 новых рабочих мест.

Оборудование по производству асфальта доставлено из Италии и Турции, производственная мощность предприятия составляет 240 тонн в час, а в одну смену – около 2000 тонн.

С целью внесения вклада в развитие столицы, благоустройство городских улиц и проспектов с 2017 по 2019 годы в целом заасфальтировано 30 километров дорог в городе Душанбе.

На основе договора предприятие в городе Душанбе и районах республиканского подчинения обновило 47 километров дорог.

На предприятии по производству асфальта Эмомали Рахмон посетил современную лабораторию и ознакомился с условиями работы и направлениями деятельности в ней.

Подобные лаборатории имеются не на всех производственных предприятиях, специалисты объяснили ее создание как фактор обеспечения качества, безопасности и прочности производимой продукции, пишет пресс-служба.

Завод по производству асфальта весьма пригоден с экологической точки зрения и отвечает всем экологическим нормам.

На ЗАО «Асфальтобетонный завод» в одно время производится несколько видов продукции, такой, как мелкий и крупный асфальт, засмоленный щебень и щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА).

Здесь также изготавливается другая строительная продукция, используемая при создании дорог.

В цехах предприятия на высоком качественном уровне производится железобетонная продукция, такая, как бордюры, водосточные трубы, крышки для желобов, железобетонная продукция для строительства каналов и железобетонные трубы для теплосетей.

С использованием возможностей внутри предприятия действуют различные цеха, мастерские с различным оборудованием.