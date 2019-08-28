В Узбекистане ребенок, выпивший разбавитель в детском саду, госпитализирован в реанимацию

CA-NEWS (UZ) - В Ханкинском районе Хорезмской области Узбекистана 5-летний ребенок, выпивший разбавитель в детском саду, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации районной больницы.

Инцидент произошел 23 августа в 32-м детском саду «Калдиргоч» («Ласточка») в селе «Мадир» Ханкинского района Хорезмской области, передает centralasian.org.

Как рассказал отец ребенка Джасур Шарипов, его 5-летний сын Лочинбек, оставшись во дворе детского сада без присмотра воспитательниц, перепутал разбавитель с чаем и глотнул из бутылки химическую жидкость, оставленную на прогулочной площадке, где шел ремонт.

– В тот день рабочие красили лестницы в детском саду. Ребенку захотелось пить, он увидел баклажку с разбавителем, и выпил жидкость, подумав, что это чай. Воспитатели не усмотрели за сыном. Выпив разбавитель, мой ребенок потерял сознание. Мы еле спасли ему жизнь, вызвав «скорую». Врачи целых три дня делали ему вливание, чтобы очистить организм, – говорит Джасур Шарипов.

Вот как прокомментировала случившееся заведующая 32-го детского сада «Калдиргоч» Азиза Отабоева:

– Все это случилось после 5 часов вечера. Родители не пришли вовремя за своим ребенком. Охранник, подумав, что в детском саду никого из детей не осталось, продолжил делать ремонт. В это время мальчик подошел, глотнул жидкость и сразу же выплюнул ее, – говорит Азиза Отабоева.

Разбавитель – это опасная для здоровья человека химическая жидкость, используемая разбавления краски.

Один из врачей Ханкинской районной больницы сообщил, что результаты общего анализа крови, мочи и кала показали наличие химического вещества в организме ребенка.

– Несмотря на то, что ребенок выплюнул разбавитель, определенную часть жидкости он успел выпить. В составе крови, мочи и кала был высокий уровень химических веществ. Мы сделали ему вливание, но пока нельзя сказать, что состояние ребенка улучшилось. Нужно отдельно проверить его почки, печень и другие органы. Потому что разбавитель имеет растворяющее свойство. Поэтому у нас есть опасения, что жидкость могла навредить внутренним органам ребенка, – сказал врач.

В РОВД Ханкинского района сообщили, что никаких жалоб по поводу отравления воспитанника 32-го детского сада к ним не поступало.

Заведующая детского сада Азиза Отабоева говорит, что отец ребенка написал расписку о том, что «не имеет никаких претензий к воспитательницам детского сада».

Отец пострадавшего ребенка Джасур Шарипов подтвердил эту информацию.

– Они просили меня написать такую расписку, вот я и написал. Воспитательница сына является нашей соседкой, поэтому я написал, что не имею к ней никаких претензий. Сейчас для меня самое важное – это здоровье моего ребенка, – сказал отец 5-летнего Лочинбека Шарипова, выпившего разбавитель в детском саду.

Напомним, что в марте этого года девятиклассник школы №17 в Узбекистанском районе Ферганской области скончался после того, как одноклассники заставили его проглотить неустановленное химическое вещество. Однако Ферганское областное управление народного образования сообщило, что ребенок умер после приема неизвестного препарата от головной боли.