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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана помиловал 65 осужденных граждан

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии празднования 28-летия провозглашения независимости помиловал 65 граждан, отбывающих срок наказания за совершенные преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 17 лиц освобождены от наказания полностью. 13 - условно-досрочно освобождены от отбытия наказания, назначенные в отношении 20 лиц наказания заменены на более мягкие. Иными словами, 50 лиц возвращены из мест лишения свободы к своим родителям, детям и близким, говорится в комментарии к указу.

Кроме того, сокращен срок наказания в виде лишения свободы, назначенный 14 лицам, а 1 лицо освобождено от наказания в виде ограничения свободы.

Среди помилованных 4 являются женщинами, 1 - лицом старше 60 лет, 1 - гражданином иностранного государства, 39 - гражданами, участвовавшими в деятельности запрещенных организаций.

За последние три года в Узбекистане помилование применялось семь раз. Освобождены были около 4 тыс. человек.

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