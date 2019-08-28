В Туркменистане таможенников вынуждают покрывать контрабанду, - СМИ

CA-NEWS (TM) - С 13 июля в Туркменистане длится противостояние сотрудников силовых ведомств и контролирующих структур в Лебапском велаяте страны. С одной стороны – представителей таможни, санитарного контроля и службы «Туркменстандарта», с другой – регионального управления министерства нацбезопасности (МНБ) и прокуратуры.

В тот день сотрудники таможни, санконтроля и Госстандарта задержали четыре контейнера с контрабандным товаром из России и Китая. В них находились канцелярские товары, школьные принадлежности и школьная форма. Об этом сообщили «Хроники Туркменистана», ссылаясь на одного из сотрудников надзорных органов.

Задержавшие контейнеры сотрудники и их региональное начальство руководствовались решением президента, согласно которому на туркменском рынке должны быть представлены лишь отечественные школьные товары.

При пересечении границы товар должен быть соответствующим образом оформлен, получатель оплачивает пошлину, после чего службы контроля выдают разрешение на ввоз и реализацию товара.

Офицеры МНБ, по словам одного из таможенников, пользуясь служебным положением регулярно ввозят контрабандные товары, оформляют их как изготовленные внутри страны и реализуют на внутреннем рынке через подконтрольные им фирмы.

Все это время сотрудники регионального управления МНБ оказывают давление, включая угрозы и запугивания, на сотрудников служб, задержавших контейнеры. Они добиваются того, чтобы поступивший товар был оформлен, как ввезенный на законных основаниях, говорится в статье.

6 августа вышеуказанные структуры, а также налоговая служба, обратились к прокурору велаята с заявлением, чтобы прокуратура выяснила законность поступления контейнеров и их реальных владельцев в Туркменистане.

Однако прокурор велаята не отвечает на заявление и фактически покрывает незаконные действия МНБ, отмечает Хроники Туркменистана.

Представитель госконтроля рассказал, что они обратились в вышестоящие службы в Ашхабаде, а также решили направить данные о складывающейся ситуации в «Хронику Туркменистана».

По его словам, задержанные контейнеры находятся на складах, расположенных рядом с микрорайоном «Железнодорожники» в Туркменабаде. Склады принадлежат родственнику начальника одного из отделов велаятского управления МНБ.