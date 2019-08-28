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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Япония исключила Южную Корею из списка стран, на которые распространяются упрощенные экспортные процедуры

CA-NEWS (CA) -  Япония исключила Южную Корею из списка торговых партнеров, на которых распространяются упрощенные экспортные процедуры. Некоторым компаниям возможно придется заниматься дополнительным документооборотом в зависимости от вида продукции, которую они хотят экспортировать, передает NHK

Согласно распоряжению по этому поводу, которое вступило в силу в 28 августа, Южная Корея оказалась в Группе В, второй по счету среди четырех новосозданных категорий. На страны в Группе А распространяются упрощенные экспортные процедуры.

Экспортерам придется получать одобрение от Министерства торговли для каждого контракта по продаже такой продукции, как машинное оборудование и углеродное волокно. Экспорт продукции такого рода подлежит более строгим ограничениям из-за того, что существует большой риск ее применения в военных целях.

Компаниям возможно также будет необходимо получать разрешение на экспорт другой продукции, если министерство определит, что ее можно модифицировать для использования в военных целях.

В прошлом месяце Япония ввела более строгие экспортные правила в отношении поставок материалов высоких технологий в Южную Корею. Министерство выдало разрешения ряду фирм, которые подали заявки.

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