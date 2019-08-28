Авиакомпания Узбекистана взяла в кредит $309 млн для обновления парка самолетов

CA-NEWS (UZ) - "Узнацбанк" и Китайский банк развития договорились о предоставлении кредитной линии в рамках обновления парка самолетов НАК «Узбекистон хаво йуллари», сообщает Togri.uz.

26 августа, в рамках 5-го заседания узбекско-китайской международной комиссии по сотрудничеству, Национальный банк Узбекистана и Государственный банк развития Китая подписали соглашение на сумму $309 млн. Сообщается, что кредитные средства будут направлены на покупку новых самолетов для НАК «Узбекистон хаво йуллари».

Выбор Китайского банка развития в качестве главного участника финансирования обусловлен предоставлением наиболее выгодных условий финансирования, предусматривающих предоставление льготного периода по поставочным платежам, без применения покрытия экспортно-страховых агентств, что предотвращает удорожание ресурсов.

Обновление парка самолетов НАК «Узбекистон хаво йуллари» направлено на расширение туристического потенциала страны, улучшение качества оказываемых услуг и повышение пассажиропотока авиакомпании.