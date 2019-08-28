Глава Радио Свобода обсудил с главой МИД Таджикистана деятельность Радио Озоди

- Таджикистан, общество
- 11:16, 28 августа 2019
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- Обновлено: 11:18, 28 августа 2019 English
CA-NEWS (TJ) - 27 августа в Душанбе генеральный директор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обсудил с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддином вопросы деятельности Радио Озоди, сообщает пресс-служба МИД РТ.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о роли СМИ в жизни общества и предпринимаемых в стране мерах для создания благоприятных условий для СМИ.
Министр иностранных дел Таджикистана, подчеркнув необходимость соблюдения свободы слова и прессы, отметил ответственность СМИ в поддержании мира и спокойствия в обществе.
Это первый визит президента радио Свободы в Таджикистан за всю историю американской медиа-корпорации. Визит продолжился два дня (26-27 августа).
По сообщению сайта Ахбор, после Таджикистана Флай должен прибыть в Бишкек.
Напомним, 26 марта текущего год Радио Свободная Европа/Радио Свобода признало, что их таджикская служба, известное как Радио «Озоди», служила в интересах правительства Таджикистан.
Его в качестве врио заменила Венера Джуматаева, работавшая директором кыргызской службы Радио Свободы.
Соджида Мирзо, более 10 лет руководившая "Озоди”, была уволена 1 апреля из-за нарушений журналистских стандартов и миссии Радио "Свободы”.
2 апреля таджикский журналист и ветеран радио "Свободы” Салим Аюбзод был представлен в качестве и.о. директора таджикской службы радио Озоди.