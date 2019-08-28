Глава Радио Свобода обсудил с главой МИД Таджикистана деятельность Радио Озоди

CA-NEWS (TJ) - 27 августа в Душанбе генеральный директор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обсудил с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддином вопросы деятельности Радио Озоди, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о роли СМИ в жизни общества и предпринимаемых в стране мерах для создания благоприятных условий для СМИ.

Министр иностранных дел Таджикистана, подчеркнув необходимость соблюдения свободы слова и прессы, отметил ответственность СМИ в поддержании мира и спокойствия в обществе.

Это первый визит президента радио Свободы в Таджикистан за всю историю американской медиа-корпорации. Визит продолжился два дня (26-27 августа).

По сообщению сайта Ахбор, после Таджикистана Флай должен прибыть в Бишкек.