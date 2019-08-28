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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Радио Свобода обсудил с главой МИД Таджикистана деятельность Радио Озоди
Предыстория: Новый глава «Радио Свобода» посетит Таджикистан и Кыргызстан

CA-NEWS (TJ) -  27 августа в Душанбе генеральный директор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обсудил с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддином вопросы деятельности Радио Озоди, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о роли СМИ в жизни общества и предпринимаемых в стране мерах для создания благоприятных условий для СМИ.

Министр иностранных дел Таджикистана, подчеркнув необходимость соблюдения свободы слова и прессы, отметил ответственность СМИ в поддержании мира и спокойствия в обществе.

Это первый визит президента радио Свободы в Таджикистан за всю историю американской медиа-корпорации. Визит продолжился два дня (26-27 августа).

По сообщению сайта Ахбор, после Таджикистана Флай должен прибыть в Бишкек.

Джейми Флай стал новым президентом медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» 1 августа текущего года.

Напомним, 26 марта текущего год Радио Свободная Европа/Радио Свобода признало, что их таджикская служба, известное как Радио «Озоди», служила в интересах правительства Таджикистан.

2 апреля Аббас Джавади ушел с поста директора Центральноазиатских программ Радио "Свободы”.

Его в качестве врио заменила Венера Джуматаева, работавшая директором кыргызской службы Радио Свободы.

Соджида Мирзо, более 10 лет руководившая "Озоди”, была уволена 1 апреля из-за нарушений журналистских стандартов и миссии Радио "Свободы”.

2 апреля таджикский журналист и ветеран радио "Свободы” Салим Аюбзод был представлен в качестве и.о. директора таджикской службы радио Озоди.
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