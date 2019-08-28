Монголию покинул главный фигурант дела «49% горнорудной компании Эрдэнэт», выкупленных у «Ростех»

CA-NEWS (MNG) - 28 августа Монголию покинул (с разрешения суда) главный фигурант «Дела 49% ГОКа Эрдэнэт» хозяин самого крупного Банка торговли и развития (БТР) Д.Эрдэмбилэг, сообщает Mongolnow.

«Эрдэнэт» основан в 1978 году в соответствии с межправительственным соглашением. Является одним из крупнейших предприятий в Азии по добыче и обогащению меди и молибдена. В год перерабатывает 26 млн т руды, производит около 530 тыс. т медного и около 4,5 тыс. т молибденового концентрата.



Официальное разрешение на выезд из страны было выдано в связи с необходимостью срочного лечения.

Отъезд Эрдэмбилэга ставит под вопрос проведение ряда судебных заседаний назначенных на сентябрь, в том числе в отношение бывших премьер-министров, говорится в статье.

5 марта текущего года правоохранительные органы Монголии задержали в своём доме председателя Совета представительного управления Банка торговли и развития Д.Эрдэнэбилэга, а также исполнительного директора этого банка О.Орхона и исполнительного директора корпорации «Монгольская медь» Ц.Пурэвтувшина.

Как известно, российская корпорация "Ростех" в 2016 году продала свою долю (49%) в совместных горнорудных предприятиях («Эрдэнэт» и «Монголросцветмет») Монгольской медной корпорации за $395 млн никому неизвестному 27-летнему парню Пурэвтувшину, который, как выяснилось, осуществил манипуляцию со средствами БТР (владелец банка - Д.Эрдэмбилэг). Государство приняло решение отобрать активы.

Юридическим консультантом по сделке со стороны Ростеха выступила компания Baker & McKenzie, со стороны Монгольской медной корпорации – Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

25-ти летний молодой человек Пурэвтувшин в течение 3 дней становится директором 17-ти вновь образованных компаний, которые берут кредиты у Банка торговли и развития, который в свою очередь кредитуется у Госбанка.

За один месяц уставной фонд корпорации Монгольская медь вырастает с 1 млн тугриков до 112 миллиардов, и Пурэвтувшин «на свои деньги» за 400 млн долларов приобретает 49% ГОКа Эрдэнэт, перечисляя их в российский Альфа банк на счета «Ростехнологий». Залоги под кредиты фейковым компаниям тоже были фейковые, так в залог была представлена ТЭЦ в Южно-гобийском аймаке, которую даже не начали строить.

Монгольские официальные лица премьер Ч.Сайханбилэ, П.Цагаан и др. объясняли продажу 49% санкциями наложенными на Россию, что у «Ростеха» не было другого выхода кроме как избавляться от заграничных активов.

«49-ти процентники» успели получить за 2 года дивиденды более 50 млн. долларов. В итоге сегодня фигуранты этого дела были задержаны по подозрению в экономических преступлениях.

Пресса активно обсуждает Эрдэнэбилэга, называя его «хозяином Монголии». Кроме банков Торговли и развития и «Улан -Батор» он контролирует (пока) 49% Эрдэнэта и Монголросцветмета, Дарханский металлургический, Хутульский цементно-известковый комбинаты, Баганурскую ТЭЦ и даже 2,5 га центральной площади Сухэ-Батора отданные столицей под автостоянку на 15 лет.