РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Скончался сын начальника департамента полиции Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Скончался сын начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева, передает Bnews.kz.

Нурсултан Кудебаев - сын Серика Кудебаева - родился в 1990 году. В 2011 году окончил КазНу им. Аль-Фараби. Работал заместителем прокурора Алатауского района Алматы.

Информацию подтвердили в ДП Алматы.

"К сожалению, это правда", - прокомментировали в полиции.

По данным Tengrinews.kz, в начале августа Нурсултан Кудебаев попал в ДТП на квадроцикле в Алматинской области. Через некоторое время проявились последствия неудачного падения. Зампрокурора Алатауского района Алматы, - именно в этой должности находился Нурсултан Кудебаев, - умер 27 августа в Германии, где ему делали операцию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане оштрафовали несколько коммерческих банков за нарушение прав потребителей
  • Экс-хоким Андижана опроверг распространившиеся в сети интимные фото
  • В Андижане "Дамас" упал в выкопанную траншею из-за отсутствия предупредительных знаков
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×