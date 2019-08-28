Скончался сын начальника департамента полиции Алматы

CA-NEWS (KZ) - Скончался сын начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева, передает Bnews.kz.

Нурсултан Кудебаев - сын Серика Кудебаева - родился в 1990 году. В 2011 году окончил КазНу им. Аль-Фараби. Работал заместителем прокурора Алатауского района Алматы.

Информацию подтвердили в ДП Алматы.

"К сожалению, это правда", - прокомментировали в полиции.

По данным Tengrinews.kz, в начале августа Нурсултан Кудебаев попал в ДТП на квадроцикле в Алматинской области. Через некоторое время проявились последствия неудачного падения. Зампрокурора Алатауского района Алматы, - именно в этой должности находился Нурсултан Кудебаев, - умер 27 августа в Германии, где ему делали операцию.