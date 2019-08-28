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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Отец насмерть забил сына лопатой в Западном Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  27-летний мужчина от полученных травм скончался в реанимации, сообщает портал "Мой город".

Трагедия произошла 21 августа в селе Январцево района Байтерек. 46-летний мужчина нанес множественные ранения своему сыну. От полученных травм 27-летний мужчина скончался в реанимации.

Как сообщили очевидцы, в этот день неоднократно судимый мужчина отмечал свой день рождения. Он изрядно выпил. Ссора возникла из-за собаки, на которую поднял руку сын.

- Отец высказал замечание. Сын взял в руки лопату и напал на отца. Тот выхватил ее и нанес не менее двух ударов сыну, - рассказали жители села.

В полиции отметили, что инцидент произошел 21 августа около 3.00.

- В областную клиническую больницу доставили парня 1992 года рождения, который скончался от ранений, не совместимых с жизнью. По подозрению в совершении данного преступления задержан 46-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Сейчас Приуральным отделом полиции района Байтерек проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причнение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишений свободы.

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