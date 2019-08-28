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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЦИК Узбекистана выступил с опровержением о дате выборов в парламент

CA-NEWS (UZ) -  Пресс-служба ЦИК Узбекистана представила опровержение, в котором не подтвердила информацию о том, что выборы в парламент пройдут 22 декабря.

Сообщается, что некоторые издания представили неверные сведения со ссылкой на председателя Центризбиркома.

До сегодняшнего дня ЦИК не давал никаких официальных заявлений, в том числе и о том, что выборы, «пройдут по пропорциональной избирательной системе», отмечается в сообщении.

ЦИК опровергает данную информацию и заявляет, что выборы в Узбекистане проводятся по мажоритарной избирательной системе. Депутаты Законодательной палаты избираются по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе.

Начало избирательной кампании по выборам депутатов Законодательной палаты и депутатов местных Кенгашей объявляется ЦИК в СМИ не позднее чем за три месяца до истечения их срока полномочий, отметили в Центризбиркоме.

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