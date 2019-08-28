ИГИЛ активно осваивает западную Африку и Азию, - ООН

CA-NEWS (CA) - $300 млн в – таков «бюджет», находящийся в распоряжении ИГИЛ, который отнюдь не отказался от идеи мирового господства и действует через свои «филиалы» или рекрутируя в свои ряды новых сторонников в разных странах. Еще одна проблема – возвращение из зон конфликта иностранных боевиков. Совет Безопасности обсудил сегодня вопросы глобальной террористической угрозы, передает служба новостей ООН.



Потерпев военное поражение, ИГИЛ преобразуется в тайную сеть, которая активно действует на территории Сирии, подконтрольной правительству. То же самое происходило в Ираке в 2017 году с целью не допустить стабилизации и восстановления страны. Об этом во вторник доложил членам Совета Безопасности директор Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, представляя соответствующий доклад Генерального секретаря. Он также сообщил о стремительном пополнении рядов ИГИЛ и организаций, связанных с Аль-Каидой, на западе Африки. Порядка 250 400 боевиков действуют в Азии, включая иностранцев, а в Юго-Восточной Азии все чаще в планировании и осуществлении терактов участвуют женщины. Еще одна тревожная тенденция – целенаправленные нападения на места отправления религиозных обрядов, как это произошло в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке.

В Европе главная угроза связана с радикализацией заключенных в тюрьмах и возвращением из заключения бывших террористов. Так что, несмотря на то, что ИГИЛ не удается засылать своих сторонников в европейские страны, сохраняется опасность так называемого «доморощенного» терроризма.

По словам Владимира Воронкова, большую проблему представляют иностранные боевики-террористы, которые либо возвращаются домой, либо перемещаются в третьи страны. А их сегодня - от 24 000 до 30 000. Тысячи террористов вместе с семьями задержаны в Ираке и Сирии. Только в сирийском лагере Аль-Холь содержатся 70 тысяч человек, включая женщин и детей, которые могут быть связаны с группами, признанными в ООН террористическими.

В докладе Генерального секретаря признается, что в ходе репатриации своих граждан из районов, находившихся под контролем ИГИЛ, государства сталкиваются с серьезными и взаимосвязанными проблемами. В то же время именно на государствах лежит ответственность за их дальнейшую судьбу, особенно когда речь идет о женщинах и детях.

«Я рад сообщить, что ряд государств, включая Азербайджан, Казахстан, Российскую Федерацию, Таджикистан и Узбекистан, вывезли из Ирака и Сирии женщин и детей, в том числе сирот», - подчеркнул Воронков.

Мишель Конинкс, руководитель Контртеррористического директората Совета Безопасности, добавила, что репатриация - лишь начало нового этапа, к которому государства должны быть готовы. По ее словам, чрезвычайно важен процесс реабилитации и интеграции. С одной стороны, из-за трудностей с доказательной базой многие боевики получают небольшие сроки и подготовить их к мирной жизни за это время не удается. В то же время, длительное предварительное заключение, да еще без гарантий соблюдения норм правосудия, может затруднить процесс реабилитации и ожесточить людей, которые в заключении могут привить свои радикальные взгляды другим.

«Крайнее важно, чтобы стратегии [после репатриации] опирались на принцип уважения прав человека, учитывали гендерный аспект и принимали во внимание особые потребности детей», - заявила Мишель Конинкс. По ее словам, они должны учитывать местные условия и предусматривать индивидуальный подход, не отклоняясь при этом от стандартов международного права.