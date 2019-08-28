РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ИГИЛ активно осваивает западную Африку и Азию, - ООН

CA-NEWS (CA) -  $300 млн в – таков «бюджет», находящийся в распоряжении ИГИЛ, который отнюдь не отказался от идеи мирового господства и действует через свои «филиалы» или рекрутируя в свои ряды новых сторонников в разных странах. Еще одна проблема – возвращение из зон конфликта иностранных боевиков. Совет Безопасности обсудил сегодня вопросы глобальной террористической угрозы, передает служба новостей ООН.

Потерпев военное поражение, ИГИЛ преобразуется в тайную сеть, которая активно действует на территории Сирии, подконтрольной правительству. То же самое происходило в Ираке в 2017 году с целью не допустить стабилизации и восстановления страны. Об этом во вторник доложил членам Совета Безопасности директор Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, представляя соответствующий доклад Генерального секретаря. Он также сообщил о стремительном пополнении рядов ИГИЛ и организаций, связанных с Аль-Каидой, на западе Африки. Порядка 250 400 боевиков действуют в Азии, включая иностранцев, а в Юго-Восточной Азии все чаще в планировании и осуществлении терактов участвуют женщины. Еще одна тревожная тенденция – целенаправленные нападения на места отправления религиозных обрядов, как это произошло в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке.

В Европе главная угроза связана с радикализацией заключенных в тюрьмах и возвращением из заключения бывших террористов. Так что, несмотря на то, что ИГИЛ не удается засылать своих сторонников в европейские страны, сохраняется опасность так называемого «доморощенного» терроризма.

По словам Владимира Воронкова, большую проблему представляют иностранные боевики-террористы, которые либо возвращаются домой, либо перемещаются в третьи страны. А их сегодня - от 24 000 до 30 000. Тысячи террористов вместе с семьями задержаны в Ираке и Сирии. Только в сирийском лагере Аль-Холь содержатся 70 тысяч человек, включая женщин и детей, которые могут быть связаны с группами, признанными в ООН террористическими.

В докладе Генерального секретаря признается, что в ходе репатриации своих граждан из районов, находившихся под контролем ИГИЛ, государства сталкиваются с серьезными и взаимосвязанными проблемами. В то же время именно на государствах лежит ответственность за их дальнейшую судьбу, особенно когда речь идет о женщинах и детях.

«Я рад сообщить, что ряд государств, включая Азербайджан, Казахстан, Российскую Федерацию, Таджикистан и Узбекистан, вывезли из Ирака и Сирии женщин и детей, в том числе сирот», - подчеркнул Воронков.

Мишель Конинкс, руководитель Контртеррористического директората Совета Безопасности, добавила, что репатриация - лишь начало нового этапа, к которому государства должны быть готовы. По ее словам, чрезвычайно важен процесс реабилитации и интеграции. С одной стороны, из-за трудностей с доказательной базой многие боевики получают небольшие сроки и подготовить их к мирной жизни за это время не удается. В то же время, длительное предварительное заключение, да еще без гарантий соблюдения норм правосудия, может затруднить процесс реабилитации и ожесточить людей, которые в заключении могут привить свои радикальные взгляды другим.

«Крайнее важно, чтобы стратегии [после репатриации] опирались на принцип уважения прав человека, учитывали гендерный аспект и принимали во внимание особые потребности детей», - заявила Мишель Конинкс. По ее словам, они должны учитывать местные условия и предусматривать индивидуальный подход, не отклоняясь при этом от стандартов международного права.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Агентство трудовой миграции откроет представительства в Турции, Казахстане и ОАЭ
  • Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования
  • Власти Туркменистана противодействуют очередям у банкоматов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×