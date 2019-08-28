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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан примет участие в учениях на территории России вместе с Индией и Пакистаном
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Военнослужащие Таджикистана примут участие в международных стратегических учениях «Центр-2019», которые пройдут в России с 16 по 21 сентября, вместе с военными из Пакистана и Индии, передает ТАСС.

"Военные учения ШОС будут сконцентрированы на антитеррористическом партнерстве", - сказал источник агентства.

Военнослужащие восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай, Пакистан, Кыргызстан, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) вместе будут отрабатывать контртеррористические действия.

В стратегических командно-штабных учениях примут участие примерно 128 тыс. военных, свыше 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, примерно 600 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.

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