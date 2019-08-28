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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаеву рассказали о формировании президентского кадрового резерва

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, сообщает Акорда.

В ходе встречи Анар Жаилганова подробно доложила Касым-Жомарту Токаеву об основных аспектах формирования «Президентского кадрового резерва».

Глава государства, отметив особую важность реализации данной инициативы, поручил обеспечить максимальную прозрачность всего процесса отбора и создать условия для участия всех заинтересованных лиц через онлайн-платформу.

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