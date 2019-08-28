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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждан Узбекистана массово депортируют из Финляндии из-за поддельных дипломов

CA-NEWS (UZ) -  Миграционная служба Финляндии - Migri депортировала из страны весной и летом текущего года 139 граждан Узбекистана. Об этом сообщает финское издание Yle.

Ранее сообщалось, что около 140 узбекских трудовых мигрантов будут депортированы из страны.

Как сообщает Yle, ссылаясь на данные миграционной службы, еще 219 граждан Узбекистана будут депортированы в ближайшее время.

Кроме того, ещё 258 узбекистанцам отказано в получении разрешения на работу в стране. Всего за шесть месяцев только 42 узбекистанца получили право работать в Финляндии.

Миграционная служба заявила, что решение было принято после того, как выяснилось, что узбекистанцы, которые искали работу в Финляндии, представили фальшивые дипломы. Так как большинство граждан Узбекистана в Финляндии заняты в строительстве, это дипломы об окончании строительного техникума.

"Первые фальшивые дипломы об окончании стройтехникума были выявлены службой в 2015 году. В 2016 году их было несколько, в 2017 — ещё больше, а с 2018-го они пошли сотнями.

В сообщении говорится, что поддельные дипломы были низкого качества, и что «строительный техникум, выдавший диплом» прекратил свое существование в Узбекистане 26 лет назад.

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