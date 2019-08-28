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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Обладатель гран-при фестиваля «Шарк тароналари» получит $10 тысяч

CA-NEWS (UZ) -  Министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев объявил 27 августа размеры денежных премий победителям 12-го Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» в Самарканде.

По словам министра, Обладателю Гран-при фестиваля будет вручено денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Два обладателя 1-го, два – 2-го и три – 3-го мест также получат денежные вознаграждения в размере от 5 до 2 тысяч долларов.

В нынешнем году победители таких номинаций, как «Самый молодой исполнитель», «Лучший участник, удостоившийся признания зрителей», «Лучший исполнитель инструментальной музыки», также будут награждены специальными дипломами и денежными премиями в размере 500 долларов.

Фестиваль был торжественно открыт 27 августа при участии президента Шавката Мирзиёева. В фестивале принимают участие 340 делегатов из 75 стран. Среди конкурсантов фестиваля представители 32 стран.

Церемония награждения победителей фестиваля «Шарк тароналари» состоится 30 августа на исторической площади Регистан в Самарканде.

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