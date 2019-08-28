В Монголии 3 сентября объявлен всеобщим выходным днем

CA-NEWS (MNG) - 28 августа на заседании Кабинета министров Монголии было принято решение объявить следующий вторник, 3 сентября всеобщим выходным днем и перенести рабочий день, выпадающий на этот день, на 7 сентября в связи с празднованием 80-летней Победы на реке Халхин-Гол, передает Montsame.



В этом году Монголия отмечает совместно с Россией 80-летнюю годовщину Победы на реке Халхин-Гол.

Справочно: Бои на Халхин-Голе - необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора) у границы Маньчжоу-го с МНР. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.