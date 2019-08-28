РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии 3 сентября объявлен всеобщим выходным днем

CA-NEWS (MNG) -  28 августа на заседании Кабинета министров Монголии было принято решение объявить следующий вторник, 3 сентября всеобщим выходным днем и перенести рабочий день, выпадающий на этот день, на 7 сентября в связи с празднованием 80-летней Победы на реке Халхин-Гол, передает Montsame.

В этом году Монголия отмечает совместно с Россией 80-летнюю годовщину Победы на реке Халхин-Гол.

Справочно: Бои на Халхин-Голе - необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора) у границы Маньчжоу-го с МНР. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Узбекистана «заселфился» с отечественными и зарубежными блогерами в Самарканде
  • Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования
  • Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 28 августа
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×