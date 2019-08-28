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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лукашенко готовится посетить Казахстан

CA-NEWS (KZ) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большие возможности и перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Казахстаном. Об этом Глава государства заявил 28 сентября на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

"Думаю, что мне в ближайшее время представится возможность побывать в Казахстане и мы обсудим весь комплекс наших отношений. Мы в свое время с нынешним Президентом, господином Токаевым, договорились, что мы торопиться не будем: серьезно посмотрим, проревизируем наши отношения, выработаем план действий на будущее (или, как модно сейчас говорить, дорожную карту наших отношений на предстоящие годы). В Нур-Султане мы утвердим эту дорожную карту. Но серьезно подготовимся. Для этого мы в ближайшее время соберем межправкомиссию, посмотрим на проблемные вопросы, которые есть, и выработаем дальнейшие наши отношения", - заявил Глава государства.

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