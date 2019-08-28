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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана с пачками денег задержан на границе Казахстана с Китаем

CA-NEWS (TJ) -  Гражданин Таджикистана задержан на границе Казахстана с Китаем с крупной суммой незадекларированных денежных средств, передает Tengrinews.kz.

Гражданин Таджикистана был задержан сотрудниками таможенной службы КПП "МЦПС "Хоргос" совместно с пограничной службой КНБ РК во время выезда из Казахстана в Китай.

"В ручной кладе перемещал незадекларированные денежные средства, а именно 1 500 долларов, 21 489 500 тенге и 3 500 кыргызских сомов. Общее количество денег составило 22 090 175 тенге, что составляет 57 006 долларов. При перемещении через границу гражданин Таджикистана не заявил вышеуказанные денежные средства ни в письменной, ни в устной форме", - сообщил главный специалист таможенного поста "Алтынколь" Бекен Нурахметов.

В настоящее время гражданин Таджикистана привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 551 КоАП РК "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств". Ему назначили штраф в размере 10 МРП.

настоящее время гражданин Таджикистана привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 551 КоАП РК "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств". Ему назначили штраф в размере 10 МРП.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/grajdanin-tadjikistana-s-pachkami-deneg-zaderjan-na-granitse-377720/
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