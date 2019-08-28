Туркменистан провёл выставку своей продукции в Иране

CA-NEWS (TM) - Ахалский велаят (область) Туркменистана с 25 по 27 августа провёл выставку своей продукции в иранском городе Мешхеде. В ходе визита в Иран туркменскую делегацию возглавлял заместитель хякима (губернатора) Ахалского велаята Ахмет Гурбанов, сообщает пресс-служба СППТ.

Свои стенды выставили 50 туркменских частных компаний и предприятий Туркменистана, где представлен широкий спектр товаров, произведённых в Ашхабаде и Ахалском велаяте. Это — продовольственная и промышленная продукция, ковровые изделия, текстиль, бумага и мебель, изделия из кожи, строительные материалы. Туркменские компании продемонстрировали также свои возможности в транспортно-логистической сфере и агропромышленном комплексе, в частности в организации тепличных хозяйств.

Напомним, в Ашхабаде в начале марта прошлого года прошла XIV специализированная выставка товаров, произведённых в Иране. В рамках выставки состоялся и туркмено-иранский бизнес-форум.