Генконсул: Граждан Узбекистана среди погибших при обрушении стены в Новосибирске нет

CA-NEWS (UZ) - В Новосибирске при проведении строительных работ рухнула кирпичная стена. Под завалами, по различным данным, находятся от шести до восьми строителей. Следственный комитет уже сообщил о как минимум двоих погибших. На месте трагедии работают спасатели и кинологи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ.

На место происшествия прибыл генеральный консул республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов. Он заявил, что граждан Узбекистана среди погибших и пострадавших на объекте, где произошло ЧП не было, сообщило издание vashgorod.ru.

По данным местных СМИ, всего на объекте было задействовано 84 человека, в зоне обрушения оказались 12.

По последним данным, один пострадавший доставлен в больницу с переломом конечностей. Из-под завалов извлекли тела трёх погибших, сообщила "Сибирская генерирующая компания", которой принадлежит здание, на своей официальной странице во "ВКонтакте". Там же добавили, что под обломками здания больше нет людей.